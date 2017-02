OpenTable has revealed the 25 Most Romantic Cities In America for 2017!! ┬áHere’s the list…

1. Oklahoma City, Oklahoma

2. St. Louis, Missouri

3. Savannah, Georgia

4. Memphis, Tennessee

5. Brooklyn, New York

6. Richmond, Virginia

7. Charleston, South Carolina

8. Kansas City, Missouri

9. Austin, Texas

10. Baltimore, Maryland

11. Charlotte, North Carolina

12. Louisville, Kentucky

13. Lahaina, Hawaii

14. Portland, Oregon

15. Scottsdale, Arizona

16. Miami Beach, Florida

17. Dallas, Texas

18. Houston, Texas

19. Philadelphia, Pennsylvania

20. San Diego, California

21. Nashville, Tennessee

22. Indianapolis, Indiana

23. Cincinnati, Ohio

24. Chicago, Illinois

25. Atlanta, Georgia